OpenAI анонсировала новую ИИ-модель GPT-4.5 с улучшенным пониманием мира

Предварительные тесты модели показали, что работа с ней становится более «естественной». Так, база знаний, улучшенная способность следовать намерениям пользователя, а также повышенный уровень «эмоционального интеллекта» позволят GPT-4.5 лучше справляться письмом, программированием и решением практических задач.