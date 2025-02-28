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OpenAI анонсировала новую ИИ-модель GPT-4.5 с улучшенным пониманием мира

OpenAI запускает новую модель ИИ GPT-4.5.

Источник: Комсомольская правда

Американская научно-исследовательская компания OpenAI запускает новую модель искусственного интеллекта GPT-4.5. Сообщается, что данная модель станет самой крупной языковой моделью ИИ, а также сможет «глубже понимать мир». Об этом пишет The New York Times со ссылкой на официальное заявление компании.

В OpenAI подчеркнули, что расширения масштабов обучения модели GPT-4.5 без контроля помогут ей точнее распознавать паттерны, сопоставлять связи, а также генерировать креативные идеи без рассуждения.

В заявлении компании отмечается, что «обширные знания и глубокое понимание мира» позволят модели GPT-4.5 снизить число ошибок, а также усилить надежность в большом спектре тем.

Предварительные тесты модели показали, что работа с ней становится более «естественной». Так, база знаний, улучшенная способность следовать намерениям пользователя, а также повышенный уровень «эмоционального интеллекта» позволят GPT-4.5 лучше справляться письмом, программированием и решением практических задач.

Ранее сайт KP.RU рассказывал, как китайская нейросеть DeepSeek за считанные дни стала самой популярной в мире.