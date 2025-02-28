«Белые майнеры» Иркутской области стали потреблять на 305 МВт меньше мощности

В Приангарье подводят первые итоги ограничения майнинга на время осеннего и зимнего периодов. К слову, мера будет действовать на территории южной части региона минимум до 2031 года.
Введенный запрет позволил снизить потребление мощности официального «белого майнинга» на 305 МВт, что эквивалентно 146 млрд рублей затрат на строительство новых генерирующих объектов по итогам проведенного коммерческого отбора мощности.
Напомним, новая школа в 26 микрорайоне Братска примет учеников в сентябре 2027 года. Центральная часть города быстро разрастается, а потому нуждается в учебном учреждении. Более 1000 детей района уже учатся во вторую смену.