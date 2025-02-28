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Компания OpenAI представила новую модель искусственного интеллекта GPT-4.5

Компания OpenAI объявила о запуске GPT-4.5, новой и крупнейшей языковой модели искусственного интеллекта. Модель обладает улучшенными аналитическими способностями, снижает количество ошибок и повышает качество генерации идей.

Источник: Life.ru

Согласно заявлению компании, GPT-4.5 демонстрирует более глубокое понимание мира, улучшенное распознавание шаблонов и способность к креативному мышлению. Модель также отличается повышенной надёжностью.

GPT-4.5 уже доступна в предварительной версии для пользователей ChatGPT Pro.

Ранее в Сети шумел чат-бот китайской компании DeepSeek, который может искать данные в Интернете без специальной подписки и доступен для российских пользователей. Ему пророчат успех даже больший, чем у американского ChatGPT.