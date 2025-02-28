Компания OpenAI представила новую модель искусственного интеллекта GPT-4.5

Согласно заявлению компании, GPT-4.5 демонстрирует более глубокое понимание мира, улучшенное распознавание шаблонов и способность к креативному мышлению. Модель также отличается повышенной надёжностью.
GPT-4.5 уже доступна в предварительной версии для пользователей ChatGPT Pro.
Ранее в Сети шумел чат-бот китайской компании DeepSeek, который может искать данные в Интернете без специальной подписки и доступен для российских пользователей. Ему пророчат успех даже больший, чем у американского ChatGPT.