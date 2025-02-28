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Житель Приморья скрыл второе гражданство: возбуждено уголовное дело

Подозреваемый более 17 лет не сообщал органам РФ, что является гражданином другой страны.

Источник: Аргументы и факты

Следственный комитет Приморского края возбудил уголовное дело в отношении 52-летнего мужчины, подозреваемого в сокрытии факта получения гражданства другого государства. Об этом сообщил Telegram-канал «Следком Приморья».

По данным следствия, мужчина получил гражданство иностранного государства ещё в 2007 году, но не уведомил об этом российские органы, что является нарушением статьи 330.2 Уголовного кодекса РФ («Неуведомление о наличии гражданства иностранного государства»).

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Оперативное сопровождение дела ведут сотрудники УФСБ России по Приморскому краю при поддержке Росгвардии.

Подробности расследования пока не раскрываются.