Житель Приморья скрыл второе гражданство: возбуждено уголовное дело

Следственный комитет Приморского края возбудил уголовное дело в отношении 52-летнего мужчины, подозреваемого в сокрытии факта получения гражданства другого государства. Об этом сообщил Telegram-канал «Следком Приморья».
По данным следствия, мужчина получил гражданство иностранного государства ещё в 2007 году, но не уведомил об этом российские органы, что является нарушением статьи 330.2 Уголовного кодекса РФ («Неуведомление о наличии гражданства иностранного государства»).
В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Оперативное сопровождение дела ведут сотрудники УФСБ России по Приморскому краю при поддержке Росгвардии.
Подробности расследования пока не раскрываются.