Хабаровская чиновница прибавила 80 тысяч к своей з/п и попала под статью

Госслужащая начала с небольших сумм в пределах 2500 рублей, но потом вошла во вкус и довела прибавку до 80 тысяч рублей к декабрю 2024 года. Общая сумма похищенных средств превысила 645 тысяч рублей. Преступная схема оставалась незамеченной, что позволяло экс-чиновнице действовать безнаказанно на протяжении нескольких лет.