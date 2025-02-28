Хабаровская чиновница прибавила 80 тысяч к своей з/п и попала под статью

В Хабаровском крае возбудили дело против бывшей чиновницы, которая незаконно «поднимала» себе зарплату и таким образом похитила сотни тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.
Предварительно установлено, что сотрудница администрации одного из посёлков Верхнебуреинского района совершала преступление с марта 2022 года по январь 2025 года. В указанный период она вносила ложные данные о размере своей заработной платы в бухгалтерские программы.
Госслужащая начала с небольших сумм в пределах 2500 рублей, но потом вошла во вкус и довела прибавку до 80 тысяч рублей к декабрю 2024 года. Общая сумма похищенных средств превысила 645 тысяч рублей. Преступная схема оставалась незамеченной, что позволяло экс-чиновнице действовать безнаказанно на протяжении нескольких лет.
Материалы проверки переданы в следственный орган. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ, предусматривающей ответственность за мошенничество. Расследование находится под контролем прокуратуры.