Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Хабаровская чиновница прибавила 80 тысяч к своей з/п и попала под статью

Против экс-госслужащей возбудили уголовное дело о мошенничестве.

Источник: Аргументы и факты

В Хабаровском крае возбудили дело против бывшей чиновницы, которая незаконно «поднимала» себе зарплату и таким образом похитила сотни тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Предварительно установлено, что сотрудница администрации одного из посёлков Верхнебуреинского района совершала преступление с марта 2022 года по январь 2025 года. В указанный период она вносила ложные данные о размере своей заработной платы в бухгалтерские программы.

Госслужащая начала с небольших сумм в пределах 2500 рублей, но потом вошла во вкус и довела прибавку до 80 тысяч рублей к декабрю 2024 года. Общая сумма похищенных средств превысила 645 тысяч рублей. Преступная схема оставалась незамеченной, что позволяло экс-чиновнице действовать безнаказанно на протяжении нескольких лет.

Материалы проверки переданы в следственный орган. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ, предусматривающей ответственность за мошенничество. Расследование находится под контролем прокуратуры.