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Экс-футболист ЦСКА Соломатин выжил после атаки ВСУ в первый день в зоне СВО

Первый контракт в зоне СВО он подписал в июле 2023 года, сейчас он служит по четвертому контракту.
Источник: Аргументы и факты

Андрей Соломатин, бывший чемпион России в составе ЦСКА и футболист, пережил обстрел со стороны Вооруженных сил Украины в свой первый день на передовой, сообщает «Комсомольская правда».

В свои первые дни службы в зоне специальной военной операции (СВО) Соломатин оказался под обстрелом украинских войск. Он подчеркнул, что этот опыт существенно изменил его восприятие мира.

Спортсмен поделился, что за несколько дней на передовой многое изменилось: он оказался без воды после попадания в водонапорную станцию, а также пережил обстрел своей позиции. Несмотря на эти трудности, он не хотел покидать Донецк.

Соломатин рассказал, что впервые подписал контракт на службу в СВО в июле 2023 года и в настоящее время исполняет обязательства по четвертому контракту.

Ранее сообщалось, как племянник 61-летнего стилиста Сергея Зверева должен был ехать домой, уже купил билет, но не успел — погиб на позиции в зоне проведения специальной военной операции.