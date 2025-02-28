Ремонт травмпункта на улице Волочаевской завершён в Хабаровске

— Аварийные работы велись в помещении травматологического пункта, они завершены, и клиника, расположенная по адресу: ул. Волочаевская, д. 106, с 8:00 3 марта возобновит свою работу, — сообщили в Краевой клинической больнице им. профессора Владимирцева.