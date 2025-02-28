Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ремонт травмпункта на улице Волочаевской завершён в Хабаровске

Медучреждение откроется утром 3 марта.

Источник: Хабаровский край сегодня

В хабаровском травмпункте, который расположен на улице Волочаевской, завершились аварийные ремонтные работы трубопровода холодного водоснабжения. Медучреждение, не работавшее 10 дней, в ближайшее время вновь станет принимать пациентов, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

— Аварийные работы велись в помещении травматологического пункта, они завершены, и клиника, расположенная по адресу: ул. Волочаевская, д. 106, с 8:00 3 марта возобновит свою работу, — сообщили в Краевой клинической больнице им. профессора Владимирцева.

Напомним, медицинское учреждение на аварийный ремонт закрылось 17 февраля, пациентов принимали непосредственно в Краевой больнице, к которой относится травмпункт.

здоровье