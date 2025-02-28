TMZ: смерть Джина Хэкмена и его жены вызвала подозрения у полиции

Следователи осмотрели дом в поисках улик, которые могли бы указывать на насильственный характер смерти. Были исследованы тупые и острые предметы, которые могли быть использованы в качестве оружия, однако на телах отсутствовали следы ножевых или других ранений. Тела находились в стадии разложения, а конечности уже замумифицировались, что указывает на длительное пребывание без обнаружения.