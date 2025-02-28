Ремонтные работы осложнят сегодня дорожное движение во Владивостоке

С 10:00 дорожники приступили к замене лееров, повреждённых в результате автоаварий возле остановок «ТОВВМУ» и «Радиоприбор». Работы на проспекте 100-летия Владивостока закончат ориентировочно к 16:00, на улице Калинина — к 18:00. Всех участников дорожного движения просят соблюдать скоростной режим и заранее планировать свой маршрут.
О ДТП возле «Радиоприбора» известно, что его устроил минувшей ночью водитель «Toyota Mark ll», который оказался в неуправляемом заносе и врезался в ограждение. По предварительным данным, водительских прав у него нет.
Сейчас движение по городу свободное. С утра из-за перепадов температур дороги были мокрыми и скользкими, очевидцы сообщали о нескольких ДТП в районе транспортной развязки на Баляева, остановки «Выселковая», кольца Инструментального завода, кольца остановки «Запорожская», на пересечении проспекта 100-летия Владивостока и улицы Бородинской.