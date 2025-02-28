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На работу аэропорта Шереметьево введены временные ограничения

Аэропорт Шереметьево не принимает и не отправляет самолеты с 02.41 пятницы 28 февраля.

Источник: Комсомольская правда

Временные ограничения введены в аэропорту Шереметьево в ночь на пятницу 28 февраля. Об этом информирует пресс-служба Росавиации. Ограничения коснулись как отправки, так и приема самолетов.

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов в 02:41 мск временные ограничения введены на работу аэропорта Шереметьево. Аэропорт временно не принимает и не отправляет авиарейсы», — сказано в релизе.

Накануне сообщалось, что аэропорт города Сочи временно приостановил прием и отправление воздушных судов. Ограничения вводились в ночь на 26 февраля и через некоторое время были отменены.

Также сообщалось, что утром 22 февраля, временно закрывали аэропорты Казани и Нижнекамска. 3 февраля дважды за ночь вводились ограничения на полеты в аэропорту Волгограда.

Во всех случаях введение ограничений было связано с обеспечением безопасности.