На работу аэропорта Шереметьево введены временные ограничения

Временные ограничения введены в аэропорту Шереметьево в ночь на пятницу 28 февраля. Об этом информирует пресс-служба Росавиации. Ограничения коснулись как отправки, так и приема самолетов.
«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов в 02:41 мск временные ограничения введены на работу аэропорта Шереметьево. Аэропорт временно не принимает и не отправляет авиарейсы», — сказано в релизе.
Накануне сообщалось, что аэропорт города Сочи временно приостановил прием и отправление воздушных судов. Ограничения вводились в ночь на 26 февраля и через некоторое время были отменены.
Также сообщалось, что утром 22 февраля, временно закрывали аэропорты Казани и Нижнекамска. 3 февраля дважды за ночь вводились ограничения на полеты в аэропорту Волгограда.
Во всех случаях введение ограничений было связано с обеспечением безопасности.