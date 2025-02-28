Житель Забайкалья передал ружье в зону СВО после того, как его друга ранил дрон

— Мой друг участвует в специальной операции. Недавно, когда он двигался в зону боевых действий, в их экипаж попал снаряд с вражеского дрона. Весь экипаж пострадал, включая моего друга. Это стало для меня толчком к тому, чтобы сдать оружие, которое лежит у меня без дела, и помочь нашим ребятам.