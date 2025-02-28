Житель Забайкалья передал ружье в зону СВО после того, как его друга ранил дрон

Житель Забайкальского края Денис Дементьев решил передать свое ружье МЦ 21−12 бойцам СВО. К такому поступку его побудили личные причины. Мужчина рассказал, что это оружие хорошо выводит из строя беспилотники:
— Мой друг участвует в специальной операции. Недавно, когда он двигался в зону боевых действий, в их экипаж попал снаряд с вражеского дрона. Весь экипаж пострадал, включая моего друга. Это стало для меня толчком к тому, чтобы сдать оружие, которое лежит у меня без дела, и помочь нашим ребятам.
Денис Дементьев заполнил все необходимые документы, а его самозарядный «русский Браунинг» проверили на исправность. Сибиряку вручили благодарность от Управления Росгвардии по Забайкалью. Такие благодарности получают все, кто отправляет оружие «за ленточку».
Важно! Если вы хотите помочь, при себе нужно иметь: разрешение на хранение (или хранение и ношение, хранение и использование), паспорт гражданина России или другой документ, удостоверяющий личность, само оружие.