Повысить зарплаты отдельно водителям автобусов во Владивостоке не получится — Вера Щербина

Решить кадровую проблему в сфере общественного транспорта Владивостока локальным повышением зарплат водителям через дотации не получится. При таком подходе на рынке произойдет перекос. Об этом первый вице-губернатор — глава правительства Приморья Вера Щербина заявила на февральском заседании Заксобрания края, передает корр. ИА PrimaMedia. Власти региона работают над повышением зарплат по всем отраслям.
На заседании при обсуждении вопроса о внесении изменений в бюджет 2025 года парламентарии озвучили проблему острой нехватки водителей в сфере общественного транспорта во Владивостоке. Согласно корректировке, запланированы средства на приобретение в лизинг 30 новых автобусов для Владивостока. Депутат фракции КПРФ Евгений Ляшенко обратил внимание на то, что в МУПВ ВПОПАТ-1 новые автобусы стоят свободными, потому что нет на них водителей.
— Можно ли предусмотреть дотации на повышение зарплат во ВПОПАТе? — предложил депутат.
Глава правительства края отметила, что этот вопрос действительно очень актуальный. Но повысить зарплату только в одной отрасли власти не могут.
— Если говорить о локальных вопросах, это невозможно, потому что будут перекосы и будут оттягивать специалистов из других отраслей. Мы ставим задачу повышать зарплаты всем, — сказала Вера Щербина.
Как заметила председатель правительства, вопросы повышения зарплат — целевой показатель оценки работы высшего должностного лица, и в крае серьезно занимаются этим вопросом. Она привела данные за 11 месяцев 2024 года: рост зарплат по региону составил 19% при официальном уровне инфляции 9%.
При этом, по словам Веры Щербины, с кадровой проблемой сталкивается и само правительство.
— У чиновников на начальном уровне низкая зарплата — 40−50 тысяч рублей. Большой отток. Мы тоже принимаем решения, сокращаем ставки с маленькой зарплатой и вводим ставки с зарплатой повыше, — сказала первый вице-губернатор.
Напомним, жители Владивостока последний год обостренно жалуются на проблемы с общественным транспортом. Нехватка водителей приводит к тому, что автобусы часто не выходят на маршруты в полном составе. Пассажирам приходится стоять на остановках больше положенного времени, а салоны до отказа заполнены людьми.