Повысить зарплаты отдельно водителям автобусов во Владивостоке не получится — Вера Щербина

На заседании при обсуждении вопроса о внесении изменений в бюджет 2025 года парламентарии озвучили проблему острой нехватки водителей в сфере общественного транспорта во Владивостоке. Согласно корректировке, запланированы средства на приобретение в лизинг 30 новых автобусов для Владивостока. Депутат фракции КПРФ Евгений Ляшенко обратил внимание на то, что в МУПВ ВПОПАТ-1 новые автобусы стоят свободными, потому что нет на них водителей.