Что изменится в жизни граждан России с 1 марта 2025 года

Постановление также изменяет порядок выбора региональными властями способа оплаты отопления. Если раньше решение о переходе на систему оплаты отопления в течение отопительного сезона или равномерно в течение года могло быть принято один раз в год до 1 октября, то теперь это можно сделать не позднее чем за три месяца до начала отопительного сезона. Однако после принятия решения вернуться к равномерной оплате в течение года уже будет невозможно.