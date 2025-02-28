Что изменится в жизни граждан России с 1 марта 2025 года

В начале весны в законодательстве произойдут значительные перемены. Граждане России смогут накладывать запрет самим себе на получение кредитов, заключать трудовые соглашения в электронном формате, а специальные комиссии будут контролировать своевременную и полную выплату заработной платы, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на традиционный обзор «Известий».
Самозапрет на кредиты.
С 1 марта 2025 года граждане России смогут самостоятельно вводить ограничения на получение потребительских кредитов. Для этого необходимо будет подать заявление через портал «Госуслуги». С осени такая возможность появится и в многофункциональных центрах.
Микрофинансовые организации и другие финансовые учреждения будут обязаны проверять наличие самоограничений в кредитной истории клиента при рассмотрении заявки на кредит. В случае обнаружения запрета в выдаче кредита будет отказано.
Самоограничения не распространяются на ипотечные и автокредиты, а также на образовательные кредиты с государственной поддержкой.
Оплата ЖКУ.
В соответствии с поправками, внесёнными в постановление Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 года № 354, с 1 марта при расчёте стоимости коммунальных услуг будут учитываться некоторые особенности.
Например, понятие «общая площадь жилого помещения» будет определяться в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, что исключает учёт площади балконов, лоджий, веранд и террас при расчёте стоимости услуг.
Также в документе подробно описывается способ подтверждения общей площади помещения для расчёта стоимости коммунальных услуг: приоритет отдаётся информации из Единого государственного реестра недвижимости.
Перерасчёт стоимости за прошедший период в случае начисления платы за излишнюю площадь жилого помещения не производится.
Изменения также затронут расчёт стоимости отопления в случае выхода из строя общедомового счётчика тепла. В этом случае расчёт будет производиться на основе среднемесячного объёма потребления тепла за последние 12 месяцев. Ранее расчёт производился по общим правилам за полгода, что приводило к значительным колебаниям из-за сезона, когда произошла поломка.
Постановление также изменяет порядок выбора региональными властями способа оплаты отопления. Если раньше решение о переходе на систему оплаты отопления в течение отопительного сезона или равномерно в течение года могло быть принято один раз в год до 1 октября, то теперь это можно сделать не позднее чем за три месяца до начала отопительного сезона. Однако после принятия решения вернуться к равномерной оплате в течение года уже будет невозможно.
Для Москвы продолжают действовать особые правила, которые не будут изменены.
Порядок на участке.
С 1 марта 2025 года ужесточат контроль за содержанием садовых и огородных земельных участков, а также участков в населенных пунктах. Несоблюдение новых требований будет грозить владельцам потерей участка — его продадут на публичных торгах.
Чтобы избежать такого сценария, необходимо расчищать территорию от сорняков, кустов и деревьев (если они не предназначены для озеленения), не допускать захламления различными предметами и мусором, проводить рекультивацию земель, выравнивать участок или проводить его осушение или увлажнение при необходимости.
Согласно закону от 08.08.2024 № 307-ФЗ, срок освоения участка теперь составляет три года.
Ипотека.
С марта 2025 года Центральный банк России планирует уменьшить надбавки к коэффициентам риска для некоторых ипотечных кредитов. Это коснётся займов, которые выдаются на покупку нового жилья с первоначальным взносом от 20 до 30%, а также при условии, что долговая нагрузка составляет менее 70%.
Благодаря этому изменению, финансовые организации смогут использовать меньше собственного капитала при выдаче ипотечных кредитов. Ожидается, что это нововведение повысит готовность банков предоставлять ипотечные кредиты.
Учет автомобилей и ОСАГО.
С наступлением весны изменится порядок регистрации транспортных средств в Государственной инспекции безопасности дорожного движения (ГИБДД). Это коснётся как физических, так и юридических лиц.
В частности, были внесены изменения в правила прекращения государственного учёта транспортного средства и его снятия с учёта в связи с отчуждением, угоном и гибелью. Теперь бывший владелец может подать заявление через портал «Госуслуги», если договор был заключён через этот портал или у нотариуса.
Если же договор был заключён в простой письменной форме и не удостоверен нотариально, бывший владелец может обратиться в регистрационное подразделение ГИБДД с оригиналом документа в течение 10 дней.
Снять автомобиль или другое транспортное средство с государственного учёта можно в случае его кражи, угона или если оно числится в розыске.
Неуплата утилизационного сбора при ввозе транспортного средства из-за границы теперь является основанием для отказа в его регистрации. При этом таможенные органы будут определять, полностью ли уплачен утилизационный сбор за конкретное транспортное средство.
Кроме того, с 1 марта 2025 года полис обязательного страхования гражданской ответственности (ОСАГО) больше не будет требоваться для регистрации автомобиля.
Также с марта 2025 года планировалось начать эксперимент по внедрению системы видеофиксации водителей без действующего полиса ОСАГО, но соответствующий документ пока не был подписан. Идея заключается в том, чтобы устройства передавали в информационную систему ГИБДД информацию о номерных знаках автомобилей, которая затем будет сопоставляться с данными системы страхования. Если после первоначальной и повторной проверки не обнаружится действующий полис ОСАГО, нарушитель получит предупреждение через портал «Госуслуги».
Собрания собственников.
С 1 марта вступают в силу изменения в Жилищный кодекс Российской Федерации, которые касаются правил проведения общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах.
Теперь все уведомления о таких собраниях будут отправляться через портал «Госуслуги». Кроме того, информация о предстоящих собраниях должна быть доступна в общедоступных местах, например, на досках объявлений в подъездах.
На портале «Госуслуги» можно будет ознакомиться с принятыми решениями и получить протоколы собрания. Эти сведения будут автоматически передаваться в ГИС ЖКХ или региональную информационную систему.
Проводить собрания собственников помещений в заочной форме теперь можно только через указанные платформы.
Администраторы общих собраний должны будут вносить в систему данные о каждом участнике голосования, информацию о документах, подтверждающих право собственности на помещение в доме, а также решения собственника по каждому пункту повестки и его СНИЛС.
Кроме того, собственники смогут самостоятельно инициировать общее собрание, если наберут не менее 10% голосов от общего количества.
Аттестация таксистов.
С 1 сентября 2023 года все водители, занимающиеся перевозкой пассажиров и багажа на легковом такси, должны пройти аттестацию.
Добровольное тестирование началось 12 августа прошлого года, а с 1 марта 2025 года оно станет обязательным в Москве и Московской области. В противном случае водитель не сможет работать в службе заказа такси.
Для успешной сдачи экзамена необходимо за 20 минут правильно ответить на 10 вопросов из 300. Вопросы охватывают различные темы, включая знание города, его достопримечательностей, правил перевозки пассажиров и багажа, а также действий в чрезвычайных ситуациях.
Экзамен можно сдать как онлайн, так и в одном из пяти центров. Однако если человек не сможет сдать экзамен онлайн с двух попыток, ему придётся явиться на очное тестирование.
Больницы и религия.
Министерство здравоохранения Российской Федерации утвердило регламент допуска священнослужителей в медицинские учреждения. Он начнёт действовать с марта текущего года.
В определённые часы в больницы будут пускать представителей централизованной религиозной организации или её подразделений. Священнослужители должны будут соблюдать правила безопасности. Например, им необходимо будет отключать средства связи или переводить их в беззвучный режим, а также приходить к пациенту в установленные клиникой часы.
В палате реанимации и интенсивной терапии смогут находиться не более двух священнослужителей одновременно. Разрешение на посещение больного должен выдать руководитель организации. Однако в экстренных случаях, когда священник понадобится в выходной день или во внеурочное время, это может сделать дежурный врач.
Также ведомство рекомендует медицинским учреждениям выделить специальное помещение для проведения богослужений и других религиозных обрядов и церемоний.
Изменения в трудовом законодательстве.
С 1 марта 2025 года вступит в силу ряд изменений в трудовом законодательстве, которые затронут как работодателей, так и работников. Эти изменения коснутся различных аспектов трудовых отношений.
Например, изменится перечень противопоказаний для определённых видов деятельности. Также будет введена процедура наставничества, которая будет регулироваться новым положением в Трудовом кодексе.
Кроме того, будет введена компенсация за неиспользованные отгулы при увольнении. Работодатели будут обязаны выплачивать компенсацию за работу в выходные и праздничные дни.
С марта 2025 года трудовой договор можно будет заключить онлайн, используя электронную подпись. Это упростит процесс заключения договора и сделает его юридически значимым.
Также в Трудовом кодексе появится статья, регулирующая наставничество. Работодатель должен будет получить письменное согласие работника на наставничество, а также определить сроки, функции и оплату за эту работу в трудовом договоре или дополнительном соглашении.
Работодатели также будут обязаны выплачивать компенсацию за неиспользованные дни отдыха при увольнении. Это касается всех дней отдыха, которые работник не использовал в течение своей работы на конкретном месте работы. Работники смогут брать один день в течение года после выполнения обязанностей в выходной или праздничный день, а также присоединять его к отпуску в этом же году.
С марта 2025 года в Трудовом кодексе будут закреплены меры по предотвращению задержек заработной платы. Это включает в себя профилактику и мониторинг, привлечение к ответственности, содействие в погашении задолженности по заработной плате и другие меры.
Также будут созданы межведомственные комиссии в субъектах Российской Федерации, которые будут следить за соблюдением этих мер.
С марта 2025 года требования к аптечкам для оказания первой помощи персоналу будут касаться не только их комплектации, но и размещения, хранения и использования. Работодатели должны будут учитывать количество аптечек и мнение первичной профсоюзной организации или иного представительного органа работников.
Прочее.
С 1 марта в общепите вступают в силу новые санитарные правила и нормы (СанПиН 2.3/2.4.3590−20). Теперь при реализации готовых блюд необходимо предоставлять документы, подтверждающие соответствие продукции обязательным требованиям. В садах, школах, детских больницах и других заведениях, где питаются дети, на линии раздачи должны быть установлены термометры для контроля температуры пищи. Срок реализации блюд в таких учреждениях — не более двух часов.
С весны 2025 года вступит в силу новый ГОСТ по управлению многоквартирными домами — Р 56038−2023. Он предусматривает ряд нововведений для управляющих организаций. В частности, они будут вести страницы в популярных социальных сетях и мессенжерах, а также координировать общедомовые чаты. При этом ГОСТ носит добровольный характер.
С 1 марта собственников начнут штрафовать за наличие на участке построек, не зарегистрированных в Росреестре. Строительство и реконструкция объектов будут считаться завершёнными только после постановки их на кадастровый учёт. В противном случае человеку может грозить штраф.
В сфере строительства также ожидаются изменения. С 1 марта на все строительные материалы, используемые в жилых и коммерческих зданиях, необходимо будет получать сертификаты соответствия.
С марта 2025 года отделка квартиры может соответствовать не техническому регламенту, а собственному стандарту застройщика. При этом последний всё равно должен отвечать минимальным требованиям Минстроя.
С весны этого года запрещается продавать зажигалки и энергетические напитки несовершеннолетним. В этом отношении будет действовать порядок, предусмотренный для реализации алкогольной продукции.