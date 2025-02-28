Первые весенние выходные не порадуют приморцев

Как поделились синоптики, в ночь на 1 марта через Приморье пройдут фронтальные разделы хабаровского циклона, но существенных осадков они не вызовут. Минимальная температура воздуха в крае составит −4…-10°С, на побережье 0…-3°С. Днем в регион вторгнутся гребень континентального антициклона и холодный воздух. Максимальные показатели столбиков термометров достигнут +1…+9°С, на севере 0…-3°С.