Первые весенние выходные не порадуют приморцев

Синоптики Примгидромета озвучили прогноз на предстоящие первые весенние выходные в Приморье. По словам экспертов, погода не обрадует жителей и гостей края, сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток».
Как поделились синоптики, в ночь на 1 марта через Приморье пройдут фронтальные разделы хабаровского циклона, но существенных осадков они не вызовут. Минимальная температура воздуха в крае составит −4…-10°С, на побережье 0…-3°С. Днем в регион вторгнутся гребень континентального антициклона и холодный воздух. Максимальные показатели столбиков термометров достигнут +1…+9°С, на севере 0…-3°С.
В воскресенье похолодание продолжится. В ночь на 2 марта температура воздуха достигнет −5…-14°С, на северо-востоке −15…-23°С, а днем от −2°С на юге до −11°С на севере.
Во Владивостоке 1 и 2 марта осадки не предвидятся, но ожидается похолодание. В ночь на субботу столбики термометров покажут −1…-3°С, днем +1…+4°С. В воскресенье усилится северный ветер, ночью и утром температура воздуха −7…-10°С, во второй половине дня −4…-7°С.