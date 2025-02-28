В больницу Иркутска поступил неизвестный мужчина с нарушенной речью

Полицейские просят жителей Иркутска помочь установить имя и фамилию неизвестного пациента. 22 февраля в одну из больниц города поступил мужчина с инсультом. Его обнаружили на остановке по улице Трактовая.
Так как речь сибиряка нарушена, рассказать о себе он ничего не может. По предварительной информации, мужчину могут звать Николаем. Также не исключено, что он подрабатывал дворником в Ленинском округе.
Приметы: на вид около 60 лет, рост 170−175 см, вес около 80−85 кг, глаза темные. Особых примет не имеет. При себе имелась сумка, в которой находились спортивные штаны, футболка и тапочки.