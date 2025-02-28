Экс-футболист ЦСКА Соломатин рассказал, как выжил под обстрелом на передовой

«Так получилось, что с командиром мы направлялись на квадроцикле в Клещеевку. Выехали непреднамеренно, ведь я был в отпускной одежде — кроксах, шортах и футболке. В них и оказался на передовой! Когда начался обстрел, добежал до блиндажа и завалился в него. Позже на картах стали называть это укрытие “блиндаж “Соломы”. Возвратившись на базу, командир слез с квадроцикла, оставив меня сидеть на нём”, — рассказывает он о пережитом на передовой.