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Экс-футболист ЦСКА Соломатин рассказал, как выжил под обстрелом на передовой

Андрей Соломатин, в прошлом известный игрок «Локомотива» и ЦСКА, сейчас служит заместителем командира добровольческой бригады «Эспаньола» с позывным Солома. Когда началась спецоперация, он доставил помощь в Донецк и осознал, что не может оставаться в стороне.

Источник: Life.ru

Чемпион России рассказал kp.ru о решении отправиться на фронт и как ему удалось пережить обстрел в первый же день на передовой.

«Пойти на СВО у меня было несколько причин. Закончив карьеру в футболе, я стал активным болельщиком ЦСКА. Посещал матчи, выезды. В 2022 году узнал о создании подразделения “Эспаньола”, которое вошло в батальон “Восток”. Друзья из фанатской трибуны отправились туда, и я начал искать возможность присоединиться. В октябре 2022 года добрался до Донецка», — сказал Соломатин.

В июле 2023 года 49-летний бывший спортсмен подписал свой первый контракт с Минобороны.

«Так получилось, что с командиром мы направлялись на квадроцикле в Клещеевку. Выехали непреднамеренно, ведь я был в отпускной одежде — кроксах, шортах и футболке. В них и оказался на передовой! Когда начался обстрел, добежал до блиндажа и завалился в него. Позже на картах стали называть это укрытие “блиндаж “Соломы”. Возвратившись на базу, командир слез с квадроцикла, оставив меня сидеть на нём”, — рассказывает он о пережитом на передовой.

Соломатин признался, что получил поддержку от жены и дочери в решении отправиться на СВО.

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