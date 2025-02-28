Омский преподаватель, вернувшийся из зоны СВО, помогает другим ветеранам

Министерство обороны РФ опубликовало историю омича Андрея Двойнева, который после демобилизации стал помогать другим ветеранам СВО вернуться к мирной жизни. В 2022 году доброволец вернулся после службы и стал помогать другим.
Как признался сам Андрей, он испытывал сложности с возвращением к обычной жизни, признавая, что ему было тяжело «свыкнуться с мыслью, что ребята гибнут в окопах, а ты ходишь в костюме на работу».
«Понял, что нужно жизнь как-то все-таки выстраивать дальше. Нужно помогать другим ребятам. Это вот для меня один из ориентиров был. Ну, чтобы как-то оправдать свое существование на Земле», — рассказал он.
Фото: пресс-служба Минобороны РФ.
Андрей открыл клуб взаимопомощи на базе фонда «Защитники Отечества». Ранее мы рассказывали, что в Омске прошла ярмарка вакансий для семей и военнослужащих.