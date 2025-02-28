Температура до −11 градусов ожидается в Иркутске 28 февраля

В пятницу, 28 февраля, в Иркутской области ожидаются переменная облачность, местами небольшой снег, ветер северо-западный, юго-западный 5−10 м/с. В среднем столбик термометра упадет до −8…-13 градусов. Однако при облачной погоде похолодает до −18…-23. Морознее всего в Катангском районе — до −26 градусов.
— В Иркутске существенных осадков не ожидается, — говорят синоптики. — Ветер северо-западный усилится до 4−9 м/с. Температура −9…-11 градусов.
На Байкале местами выпадет небольшой снег. Порывы западного, северо-западного ветра достигнут 7−12 м/с, местами — 18 м/с. По средней части озера ожидаются порывы силой 19−24 м/с. Столбики термометра упадут до отметки в −15 градусов, местами до −20.