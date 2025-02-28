Температура до −11 градусов ожидается в Иркутске 28 февраля

В пятницу, 28 февраля, в Иркутской области ожидаются переменная облачность, местами небольшой снег, ветер северо-западный, юго-западный 5−10 м/с. В среднем столбик термометра упадет до −8…-13 градусов. Однако при облачной погоде похолодает до −18…-23. Морознее всего в Катангском районе — до −26 градусов.