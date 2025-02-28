Пожарно-тактические учения пройдут в Торговом Комплексе Иркутска 28 февраля

Внимание, жители Иркутска! В 11:00 28 февраля в Торговом Комплексе по улице Литвинова, 17 пройдут пожарно-тактические учения. К ним привлекается весь иркутский пожарно-спасательный гарнизон. В ГУ МЧС России по Иркутской области просят сохранять спокойствие и не сеять панику.