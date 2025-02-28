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Пожарно-тактические учения пройдут в Торговом Комплексе Иркутска 28 февраля

Спасатели тренируются в эвакуации людей.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Внимание, жители Иркутска! В 11:00 28 февраля в Торговом Комплексе по улице Литвинова, 17 пройдут пожарно-тактические учения. К ним привлекается весь иркутский пожарно-спасательный гарнизон. В ГУ МЧС России по Иркутской области просят сохранять спокойствие и не сеять панику.

— Цель учений — тренировка спасателей в эвакуации людей, в тушении пожаров на крупных объектах, — отмечают в ведомстве.

Напомним, полицейские просят жителей Иркутска помочь установить имя и фамилию неизвестного пациента. 22 февраля в одну из больниц города поступил мужчина с инсультом. Его обнаружили на остановке по улице Трактовая.