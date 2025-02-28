Туристам временно запретили посещать нацпарк и заповедник в Приморье

«Ввести особый противопожарный режим с 21 февраля 2025 года и до особого распоряжения на территории Лазовского заповедника и национального парка “Зов тигра” в Лазовском и Ольгинском муниципальных округах. Запретить посещение туристами территории Лазовского заповедника и национального парка в Лазовском и Ольгинском муниципальных округах», — говорится в тексте приказа директора ФГБУ Владимира Арамилева.