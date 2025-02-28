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Петропавловск утопает в мусоре

Областной центр Северо-Казахстанской области превращается в большую свалку, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Уже несколько дней дворы многоэтажек больше похожи на стихийные свалки, передает Astana TV. Мусорные баки переполнены, вокруг горы мусора. Горожане возмущены, ведь за вывоз ТБО они стали платить почти в два раза больше, а ситуация стала только хуже.

В городском акимате признали возникновение мусорного коллапса и обещали в ближайшие дни привести в порядок проблемные участки. Выяснилось, что вывозом мусора в городе занимаются четыре предприятия. Поломка техники в одной из них и привела к скоплению мусора.

А в Темиртау у коммунального предприятия другая проблема. Там не могут выплатить долги по зарплате рабочим подрядной организации.

экология