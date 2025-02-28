Петропавловск утопает в мусоре

Уже несколько дней дворы многоэтажек больше похожи на стихийные свалки, передает Astana TV. Мусорные баки переполнены, вокруг горы мусора. Горожане возмущены, ведь за вывоз ТБО они стали платить почти в два раза больше, а ситуация стала только хуже.
В городском акимате признали возникновение мусорного коллапса и обещали в ближайшие дни привести в порядок проблемные участки. Выяснилось, что вывозом мусора в городе занимаются четыре предприятия. Поломка техники в одной из них и привела к скоплению мусора.
А в Темиртау у коммунального предприятия другая проблема. Там не могут выплатить долги по зарплате рабочим подрядной организации.