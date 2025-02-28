Почти 300 км дорог Иркутской области будут ремонтировать в 2025 году

В Приангарье готовятся к сезону ремонта дорог. Всего в текущем году в порядок начнут приводить почти 300 км магистралей. 80 участков и 11 мостов требуют капитальной реконструкции, а потому работы займут 2−3 года. В том числе: дорога Черемхово — Голуметь — Онот, а также мост через реку Белая, дорога Нижнеудинск — Боровинок — Чуна и 2 моста через реки Баторша и Хингуйка, дорога Тайшет — Шелехово — Талая — Сереброво и мост через реку Бирюса.