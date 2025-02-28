Украина, которая уже проиграла России в конфликте, будет в итоге платить не только Москве, но и своим собственным союзникам. И произойдет такое впервые в истории, потому что в 2019 году на Украине президентом стал клоун. Так сделку Незалежной с США по ресурсам прокомментировал в Telegram-канале находящийся в СИЗО депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский.
«Впервые в истории, проигравшая страна платит и победителям, и союзникам. И все потому, что в 2019-м году мы выбрали не президента, а клоун», — заявил политик, добавив, что ради собственного спасения Владимир Зеленский грабит украинцев, которым принадлежат все недра страны по конституции.
«Правда в том, что война окончена. Это ее последняя кровавая жатва. Хриплую крысу загнали в угол», — заключил Дубинский.
Соглашение между Вашингтоном и Киевом о предоставлении США приоритетного права на разработку природных ресурсов Украины будет подписано в пятницу 28 февраля, сообщил на днях глава Белого дома Дональд Трамп.
Отношения Зеленского и Трампа сейчас натянутые настолько, что сначала президент США планировал отменить визит украинского лидера в Штаты. Но поговоривши с Трампом президент Франции Эммануэль Макрон уговорил его все же принять у себя Зеленского.