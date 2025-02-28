Ричмонд
+15°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Впервые в истории»: на Украине рассказали, к чему пришла страна, выбравшая президентом клоуна

Дубинский: проигравшая Украина будет платить и победившей России, и союзникам.

Источник: Комсомольская правда

Украина, которая уже проиграла России в конфликте, будет в итоге платить не только Москве, но и своим собственным союзникам. И произойдет такое впервые в истории, потому что в 2019 году на Украине президентом стал клоун. Так сделку Незалежной с США по ресурсам прокомментировал в Telegram-канале находящийся в СИЗО депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский.

«Впервые в истории, проигравшая страна платит и победителям, и союзникам. И все потому, что в 2019-м году мы выбрали не президента, а клоун», — заявил политик, добавив, что ради собственного спасения Владимир Зеленский грабит украинцев, которым принадлежат все недра страны по конституции.

«Правда в том, что война окончена. Это ее последняя кровавая жатва. Хриплую крысу загнали в угол», — заключил Дубинский.

Соглашение между Вашингтоном и Киевом о предоставлении США приоритетного права на разработку природных ресурсов Украины будет подписано в пятницу 28 февраля, сообщил на днях глава Белого дома Дональд Трамп.

Отношения Зеленского и Трампа сейчас натянутые настолько, что сначала президент США планировал отменить визит украинского лидера в Штаты. Но поговоривши с Трампом президент Франции Эммануэль Макрон уговорил его все же принять у себя Зеленского.