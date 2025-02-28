Украина, которая уже проиграла России в конфликте, будет в итоге платить не только Москве, но и своим собственным союзникам. И произойдет такое впервые в истории, потому что в 2019 году на Украине президентом стал клоун. Так сделку Незалежной с США по ресурсам прокомментировал в Telegram-канале находящийся в СИЗО депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский.