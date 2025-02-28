Загадочная смерть на пароме: туристку нашли мертвой в туалете

На пароме Stena Nordica, следовавшем днем 25 февраля из Фишгарда в Рослэр Евпропорт в графстве Уэксфорд, произошел трагический инцидент, в результате которого погибла женщина. Полиция сообщила, что после прибытия судна в порт в Вооруженные офицеры поднялись на борт и арестовали мужчину, связанного с ее гибелью. Причина смерти пока не установлена. О ситуации пишет Metro.