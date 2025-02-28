Загадочная смерть на пароме: туристку нашли мертвой в туалете

На пароме Stena Nordica, следовавшем днем 25 февраля из Фишгарда в Рослэр Евпропорт в графстве Уэксфорд, произошел трагический инцидент, в результате которого погибла женщина. Полиция сообщила, что после прибытия судна в порт в Вооруженные офицеры поднялись на борт и арестовали мужчину, связанного с ее гибелью. Причина смерти пока не установлена. О ситуации пишет Metro.
Отмечается, что после обнаружения тела на борту произошла потасовка. Пассажиров, среди которых были болельщики, возвращавшиеся с матча по регби между Ирландией и Уэльсом, задержали на судне на ночь, что привело к отмене следующего рейса. Паром вмещает до 450 человек.
Полиция заявила, что расследует все обстоятельства произошедшего, а место происшествия опечатали для экспертизы. Вскрытие, результаты которого определят ход расследования, будет проведено позже. Местная чиновница Аоифе Роуз О’Брайен отметила, что трагедия глубоко потрясла район, назвав случившееся шокирующим событием.
Ранее KP.RU рассказывал о ситуации в небольшом британском городке Тодморден. 45 лет назад там нашли труп шахтёра, причина смерти которого будоражила местных жителей долгое время. Специалисты не исключали инопланетного вмешательства, а само место прозвали «долиной НЛО».