Добираем клетчатку и белок: Россиянам рассказали о самых полезных и вкусных перекусах

Греческий йогурт без добавок, богатый белком и пробиотиками, можно дополнить свежими ягодами для обогащения витамином С. Фруктовый смузи с зеленью обеспечит клетчаткой, калием и ненасыщенными жирами, а шпинат поможет снизить стресс. Цельнозерновые хлебцы из овса, гречки или киноа — источник медленных углеводов, их можно сочетать с авокадо, нежирным сыром или яйцом пашот.