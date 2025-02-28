Вильфанд назвал округа России, где в марте температура будет ниже нормы

Тем временем астрологи призывают россиян быть начеку из-за того, что 3 марта Венера перестает двигаться, как все планеты (справа налево, с запада на восток), и вступает в ретроградную фазу, выписывая петлю. А 15 марта начинается ретроградный период Меркурия. Что на самом деле означают эти явления, читайте здесь на KP.RU.