Вильфанд назвал округа России, где в марте температура будет ниже нормы

Температура воздуха в марте будет ниже нормы в трех российских регионах. Такой прогноз сделал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По словам специалиста, к необычно холодной весне нужно приготовиться жителям юга европейской части России, Урала и Сибири.
«На самом юге европейской территории России, сюда входит Ставропольский край, юг Краснодарского края, а также на Нижней Волге температура в марте будет ниже нормы», — сказал Вильфанд ТАСС, добавив, что температура ниже нормы будет наблюдаться на севере Камчатского края, на Чукотке и в Магаданской области.
В то же время жителей Москвы и области, а также регионов Центрального федерального округа ждет теплая весна — здесь, по прогнозам, температура в марте поднимется выше нормы.
Тем временем из-за странной погоды в Москве снег превращается в пар, а температура скачет на 20 градусов за сутки.
Тем временем астрологи призывают россиян быть начеку из-за того, что 3 марта Венера перестает двигаться, как все планеты (справа налево, с запада на восток), и вступает в ретроградную фазу, выписывая петлю. А 15 марта начинается ретроградный период Меркурия. Что на самом деле означают эти явления, читайте здесь на KP.RU.