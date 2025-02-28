Аэропорт Шереметьево возобновил работу

26 февраля аэропорт Сочи ввел временные ограничения на прием и выпуск самолетов в целях безопасности. Аэропорт приостановил работу в 1:47 мск. С какими угрозами безопасности были связаны ограничения, не уточнялось. Ограничения сняли в 8:00 мск.