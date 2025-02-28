Ничего милее вы сегодня уже не увидите: по соседству с инспекторами нацпарка поселился соболь

Первая в 2025 году смена инспекторов Забайкальского национального парка в Бурятии вернулась с дежурства с милыми новостями — у них появился «замечательный сосед». К кордону «Малая Черемшана» прибился юркий пушистый соболь.
— В поисках съестного зверек снует везде, залезает даже под крышу, — рассказывают госинспекторы. — Любопытство и жажда наживы делает его смельчаком, но характер не дает потерять бдительность. Периодически он встаёт на задние лапы, осматривая территорию вокруг.
Умилительное видео удалось снять Валерию Вторушину.
Напомним, ранее КП-Иркутск рассказывала о трагедии в Чите. Тело женщины нашли на одной из местных ферм. На убийцу указал пес по кличке Айк.