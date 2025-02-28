Ничего милее вы сегодня уже не увидите: по соседству с инспекторами нацпарка поселился соболь

— В поисках съестного зверек снует везде, залезает даже под крышу, — рассказывают госинспекторы. — Любопытство и жажда наживы делает его смельчаком, но характер не дает потерять бдительность. Периодически он встаёт на задние лапы, осматривая территорию вокруг.