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В Красноярском крае в апреле подорожает хлеб

Цена может вырасти на 10−12 процентов.

Источник: РИА "Новости"

В апреле в Красноярском крае подорожает хлеб, производитель уже предупредил торговые сети об этом.

Журналисты портала «Проспект Мира» узнали в компании «Ярхлеб», что уже через полтора месяца цены на их продукцию повысят на 10−12 процентов.

«Мы уже предупредили об этом торговые сети. Предположительно, ценники на полках магазинов изменятся через 1−1,5 месяца. На сколько именно вырастут цены, зависит от вида хлебобулочного изделия», — сообщили в компании.

В торговых сетях пока прокомментировать повышения цен не готовы.

Напомним, в Красноярскстате опубликовали данные по изменению цен за январь 2025 года. Инфляция составила почти полтора процента.