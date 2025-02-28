В Красноярском крае в апреле подорожает хлеб

В апреле в Красноярском крае подорожает хлеб, производитель уже предупредил торговые сети об этом.
Журналисты портала «Проспект Мира» узнали в компании «Ярхлеб», что уже через полтора месяца цены на их продукцию повысят на 10−12 процентов.
«Мы уже предупредили об этом торговые сети. Предположительно, ценники на полках магазинов изменятся через 1−1,5 месяца. На сколько именно вырастут цены, зависит от вида хлебобулочного изделия», — сообщили в компании.
В торговых сетях пока прокомментировать повышения цен не готовы.
Напомним, в Красноярскстате опубликовали данные по изменению цен за январь 2025 года. Инфляция составила почти полтора процента.