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В аэропорту Шереметьево сняты ограничения на приём и выпуск воздушных судов

В аэропорту Шереметьево в 03:45 мск сняты ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артём Кореняко.

Источник: Life.ru

В период действия ограничений один самолёт, следовавший в Шереметьево, приземлился на запасном аэродроме в Пулково. Кореняко подчеркнул, что экипажи, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полётов, которая остаётся главным приоритетом.

Напомним, временные ограничения действовали с 2:41 мск для обеспечения безопасности воздушных судов.

Ранее пилоты самолёта Airbus A319, летевшего из Санкт-Петербурга в Челябинск, заметили неопознанный объект (НЛО). Почти сразу после взлёта экипаж сообщил о шаре серого цвета в небе. На безопасность полёта это не повлияло.