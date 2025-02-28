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Житель Норильска отсудил 6 тысяч рублей за нарушение сроков доставки запчастей

Шесть тысяч рублей вернет потребителю транспортная компания за нарушение сроков доставки автозапчастей.

Источник: Комсомольская правда

За нарушение сроков доставки автозапчастей транспортная компания вернет жителю Норильска шесть тысяч рублей. Составить и подать исковое заявление помогли в Роспотребнадзоре по Красноярскому краю.

В ведомстве рассказали, что между потребителем и компанией «ПЭК» был заключен договор доставки груза из Тольятти в Норильск. Стоимость перевозки составила 4163 рубля.

Однако детали для машины пришли на 83 дня позже назначенного срока. После этого северянин направил претензию исполнителю услуг о возмещении неустойки.

— Поскольку требования не были удовлетворены в добровольном порядке, мужчина обратился за помощью в Роспотребнадзор, — добавили специалисты.

В итоге суд взыскал с транспортной компании в пользу потребителя 6465 рублей, в том числе 3300 рублей неустойки.