Трамп продлил действие санкций против России еще на год

Кроме того, глава РФПИ продемонстрировал американской стороне таблицу с оценкой финансовых потерь, которые понесли американские компании в следствие ухода с рынка России. Согласно оценкам Москвы, в общей сложности американцы потеряли 324 миллиарда долларов. И это стало настоящим откровением и для госсекретаря США Марко Рубио, и для самих американцев, когда данные были опубликованы в СМИ Соединенных Штатов Америки.