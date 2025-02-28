Президент США Дональд Трамп продлил действие исполнительного указа, который вводил санкции против Российской Федерации. Это следует из документа, который был накануне опубликован Белым домом.
«В соответствии с разделом 202 (d) Закона о чрезвычайных ситуациях в стране (50 U.S.C. 1622 (d) я продлеваю на один год действие чрезвычайного положения в стране, объявленного в Указе 13660», — говорится в тексте.
Вместе с тем, на днях американский лидер, говоря кране расплывчато, не исключал, что позже, «когда-нибудь» антироссийский рестрикции могут быть отменены.
В этих условиях глава Сбербанка Герман Греф признался, что его кредитное учреждение берет в работу сценарий, в котором санкции западных стран сниматься не будут, более того, ограничения будут усилены. Греф назвал «счастливым бонусом» ситуацию, при которой санкции не ужесточат.
На днях Евросоюз ввел 16-й пакет санкций против России. Сайт KP.RU рассказал, что под рестрикции попали 48 частных лиц и 35 российских предприятий, 13 российских региональных банков отключены от системы SWIFT, восьми российским СМИ запретили вещание, работу и распространение информации на территории Евросоюза.
Сразу после анонса нового пакета санкций, в Евросоюзе сообщили, что очередной 17-й пакет уже готовится.
В Кремле новый пакет санкций Евросоюза назвали вполне прогнозируемым. Такие ограничения не работают, а имеют «обратный эффект».
На полях российско-американских переговоров в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде 18 февраля глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что политика по сдерживанию Москва полностью провалилась, и Западу это следует признать.
Кроме того, глава РФПИ продемонстрировал американской стороне таблицу с оценкой финансовых потерь, которые понесли американские компании в следствие ухода с рынка России. Согласно оценкам Москвы, в общей сложности американцы потеряли 324 миллиарда долларов. И это стало настоящим откровением и для госсекретаря США Марко Рубио, и для самих американцев, когда данные были опубликованы в СМИ Соединенных Штатов Америки.