Всероссийский фестиваль «Байкальские струны» пройдет в марте

Одним из ключевых событий фестиваля станет Всероссийский конкурс молодых исполнителей на народных инструментах «Кубок Байкала», который пройдет в седьмой раз. В этом году в конкурсе примут участие 340 участников из разных регионов России. Они выступят в шести номинациях, включая новую — «Ансамбли народных инструментов». Жюри конкурса возглавит выдающийся российский балалаечник, профессор и заведующий кафедрой струнных народных инструментов Российской академии музыки имени Гнесиных Андрей Горбачев. Конкурс проводит Иркутская областная детская школа искусств.