Всероссийский фестиваль «Байкальские струны» пройдет в марте

Иркутская область, НИА-Байкал — XII Всероссийский музыкальный фестиваль «Байкальские струны» пройдет с 15 по 19 марта в концертном зале Иркутской областной филармонии.
В Иркутске пройдет фестиваль «Байкальские струны», в котором примут участие музыканты России и Китая. Его цель — возродить интерес к народному инструментальному творчеству. Организаторами мероприятия выступают министерство культуры Иркутской области и Иркутская областная филармония.
В фестивале примут участие около 400 музыкантов, включая юных талантов и профессиональных артистов, а также преподавателей Шеньянской консерватории из Китая. Слушатели смогут насладиться мастерством российских и зарубежных исполнителей на народных инструментах. Министр культуры Иркутской области Олеся Полунина отметила, что подобный фестиваль не имеет аналогов на территории от Урала до Дальнего Востока.
Одним из ключевых событий фестиваля станет Всероссийский конкурс молодых исполнителей на народных инструментах «Кубок Байкала», который пройдет в седьмой раз. В этом году в конкурсе примут участие 340 участников из разных регионов России. Они выступят в шести номинациях, включая новую — «Ансамбли народных инструментов». Жюри конкурса возглавит выдающийся российский балалаечник, профессор и заведующий кафедрой струнных народных инструментов Российской академии музыки имени Гнесиных Андрей Горбачев. Конкурс проводит Иркутская областная детская школа искусств.
15 марта на открытии фестиваля и конкурса выступят Иркутский филармонический русский оркестр под руководством Надежды Терехиной, а также члены жюри конкурса: Мария Власова (аккордеон, Москва), Анастасия Кириленко (домра, Новосибирск), Иосиф Пуриц (баян, Москва), Анна Перетолчина (домра, Иркутск) и Александра Бикбова (балалайка, Иркутск). В программе прозвучат произведения А. Вьетана, А. Шалова, А. Цфасмана, М. Броннера, а также обработки народных мелодий.
16 марта состоится концерт Красноярского трио аккордеонистов, в состав которого входят воспитанники заслуженного артиста России, профессора Сибирского института искусств Игоря Гербера. Музыканты исполнят переложения классической музыки, оригинальные сочинения для баяна и аккордеона, а также обработки народных мелодий.
18 марта пройдет концерт известных музыкантов Китайской Народной Республики — преподавателей Шеньянской консерватории. Ансамбль исполнителей на китайских народных инструментах выступит на одной сцене с иркутским ансамблем «Байкал-квартет». В программе будут звучать китайские этнические музыкальные инструменты, такие как пип и шэн.
Фестиваль завершится 19 марта праздничным гала-концертом с участием Иркутского филармонического русского оркестра и лауреатов конкурса «Кубок Байкала». Фестиваль «Байкальские струны» проводится с 2012 года под руководством заслуженного работника культуры Российской Федерации Вячеслава Соколова.