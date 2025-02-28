На портале «Госуслуг» появится «Цифровое портфолио обучающегося»

Как сообщает РБК, в портфолио будут включены данные об аттестате о среднем образовании, результатах ЕГЭ, значках ГТО, а также о навыках, увлечениях и других важных сведениях. Эти данные планируется использовать для предоставления гражданам персонализированных государственных услуг, в том числе в сфере образования.