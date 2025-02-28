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На портале «Госуслуг» появится «Цифровое портфолио обучающегося»

На портале «Госуслуги» разрабатывается новый сервис под названием «Цифровое портфолио обучающегося». Он станет универсальным хранилищем информации о достижениях и документах, связанных с образованием. Об этом сообщил зампред правительства и руководитель аппарата Правительства РФ Дмитрий Григоренко.

Источник: Life.ru

Как сообщает РБК, в портфолио будут включены данные об аттестате о среднем образовании, результатах ЕГЭ, значках ГТО, а также о навыках, увлечениях и других важных сведениях. Эти данные планируется использовать для предоставления гражданам персонализированных государственных услуг, в том числе в сфере образования.

На первом этапе проект будет использовать информацию от государственных и муниципальных образовательных учреждений. В дальнейшем планируется подключить данные от частных образовательных организаций и других источников. Для обеспечения безопасности сервиса будет использоваться многоуровневая система защиты, а данные не будут храниться непосредственно на портале «Госуслуги».

Ранее Life.ru рассказывал, что с 1 марта в России появится механизм самозапрета на выдачу кредитов. Чтобы обзавестись таким, нужно будет подать заявление через «Госуслуги». Самозапрет не позволит оформлять кредиты и займы на имя гражданина.