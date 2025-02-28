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Весна в Уфе начнется с минусовой температуры

Синоптики пока не прогнозируют потепление.

Сейчас в Ричмонде: +9° 4 м/с 57% 752 мм рт. ст. +7°
Источник: РИА "Новости"

В ближайшие дни синоптики не прогнозируют потепление в Уфе. Весна начнется с минусовой температуры.

По данным Gismeteo, в пятницу, 28 февраля, днем температура воздуха составит −6,-8 градусов.

В ночь на субботу, 1 марта, столбик термометра опустится до −15 градусов. Днем −5,-8.

В воскресенье, 2 марта, днем чуть теплее −3,-5, ночью до −14.

Существенных осадков не ожидается.

Напомним, в выходные в Уфе состоится празднование Масленицы. Главные площадки народных гуляний организуют около Горсовета и в парке «Кашкадан».