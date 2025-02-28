Весна в Уфе начнется с минусовой температуры

В ближайшие дни синоптики не прогнозируют потепление в Уфе. Весна начнется с минусовой температуры.
По данным Gismeteo, в пятницу, 28 февраля, днем температура воздуха составит −6,-8 градусов.
В ночь на субботу, 1 марта, столбик термометра опустится до −15 градусов. Днем −5,-8.
В воскресенье, 2 марта, днем чуть теплее −3,-5, ночью до −14.
Существенных осадков не ожидается.
Напомним, в выходные в Уфе состоится празднование Масленицы. Главные площадки народных гуляний организуют около Горсовета и в парке «Кашкадан».