Миллионы начнут раздавать приморским семьям за рождение детей

Так, со следующего года семьи, в которых с 2025 по 2026 год появится второй ребенок, смогут получить миллион рублей на улучшение жилищных условий. Как рассказала министр соцтруда Светлана Красицкая, выплата в 720 тысяч рублей будет предоставляться на первоначальный взнос, погашение основного долга или процентов по ипотеке, оформленной до 1 июля 2027 года. Эти средства дополнят региональный материнский капитал (280 тысяч рублей), доведя общую сумму господдержки до миллиона.
По словам председателя Законодательного Собрания Антона Волошко, предлагаемый законопроект направлен на повышение рождаемости в Приморском крае. «Мы приняли очередную меру поддержки, направленную на улучшение демографической ситуации в регионе. При рождении второго ребенка при определенных условиях, которые прописаны в законе, у семьи будет возможность получить к материнскому капиталу выплату для улучшения жилищных условий», — отметил спикер краевого парламента Антон Волошко.
По оценкам краевого Минтруда, в 2026 году воспользоваться программой смогут более 700 семей. Согласно статистике, рождаемость в регионе падает: коэффициент снизился с 1,49 в 2019 году до 1,44 в 2023. Особенно заметен спад по вторым детям — в 2023 году их родилось на 507 меньше, чем в 2022. Снижение этого показателя ведет к уменьшению числа третьих и последующих детей, что усугубляет демографический кризис.