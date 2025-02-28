Миллионы начнут раздавать приморским семьям за рождение детей

Так, со следующего года семьи, в которых с 2025 по 2026 год появится второй ребенок, смогут получить миллион рублей на улучшение жилищных условий. Как рассказала министр соцтруда Светлана Красицкая, выплата в 720 тысяч рублей будет предоставляться на первоначальный взнос, погашение основного долга или процентов по ипотеке, оформленной до 1 июля 2027 года. Эти средства дополнят региональный материнский капитал (280 тысяч рублей), доведя общую сумму господдержки до миллиона.