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Омская торгово-промышленная палата готова привлекать заключенных к производству

В исправительной колонии № 6 показали возможности производства, полезного для омского бизнеса.
Источник: Комсомольская правда

В исправительной колонии № 6 состоялась встреча, посвященная сотрудничеству регионального УФСИН и омского бизнеса. Руководство ТТП Омской области, а также представители министерств промышленности и энергетики, администрации Омска побывали в цехах ИК-6.

Начальник УФСИН Сергей Балдин представил информацию о свободных производственных мощностях и трудовых ресурсах колоний, а также о преимуществах сотрудничества с ведомством. Заключенные Омской области осваивают разные направления работы: от кулинарии, до обработки металлоконструкций. Возможности производственных цехов впечатлили омских бизнесменов.

По итогам встречи принято решение утвердить план по размещению заказов у учреждений омского УФСИН. Представители бизнеса выразили заинтересованность в дальнейшем сотрудничестве и посещении других исправительных учреждений области.

Такая работа по мнению участников встречи будет полезна всем сторонам: и бизнесу, и власти, и самим заключенным. Они получают возможность освоить профессию и быть полезными обществу, даже находясь в изоляции.

Ранее мы рассказывали, как омские заключенные осваивают премудрости швейного дела.