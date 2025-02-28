Международный центр по подготовке физиков-ядерщиков создадут в Свердловской области

«Белоярская АЭС может содействовать УрФУ в прохождении практики, направлении на целевое обучение, участии в итоговой аттестации, трудоустройстве выпускников, проведении лекций для студентов, стажировках преподавателей. Уже сейчас на Белоярской АЭС стартовала серия профориентационных технических туров: в первом побывали все студенты 1-го курса кафедры атомных станций УрФУ», — отметил директор Белоярской АЭС Иван Сидоров.
Другим направлением сотрудничества станет научно-технологическое. УрФУ предлагает выполнение исследовательских и конструкторских работ, разработку технологий и устройств для вывода из эксплуатации реакторов АМБ, повышения эффективности и безопасности работы реакторов БН, перспектив освоения БН-1200М.
ЕАН рассказывал, что в Свердловской области построят вторую атомную электростанцию. Глава правительства России Михаил Мишустин утвердил проект. Новая электростанция, как сообщалось ранее, появится в поселке Рефтинский. Планируется, что в 2041-м году на ней будет введен в работу энергоблок типа РБН (реактор на быстрых нейтронах). Мощность АЭС составит 1255 МВт. Отметим, что в регионе на протяжении нескольких десятков лет действует Белоярская АЭС в Заречном. В мае 2024 года на предприятии получили положительное заключение Росприроднадзора на модернизацию станции и размещение нового энергоблока БН-1200М.