Международный центр по подготовке физиков-ядерщиков создадут в Свердловской области

ЕАН рассказывал, что в Свердловской области построят вторую атомную электростанцию. Глава правительства России Михаил Мишустин утвердил проект. Новая электростанция, как сообщалось ранее, появится в поселке Рефтинский. Планируется, что в 2041-м году на ней будет введен в работу энергоблок типа РБН (реактор на быстрых нейтронах). Мощность АЭС составит 1255 МВт. Отметим, что в регионе на протяжении нескольких десятков лет действует Белоярская АЭС в Заречном. В мае 2024 года на предприятии получили положительное заключение Росприроднадзора на модернизацию станции и размещение нового энергоблока БН-1200М.