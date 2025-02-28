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В Новосибирской области закрыт «Светофор» из-за нарушений санитарных норм

В Новосибирской области временно приостановил свою работу один из магазинов сети «Светофор» в связи с выявленными санитарно-эпидемиологическими нарушениями.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на Роспотребнадзор, в ходе проверки были обнаружены серьезные проблемы с условиями хранения молочной, рыбной и мясной продукции.

Специалисты отметили, что нарушения касаются не только хранения продуктов, но и состояния отделки помещений, а также контроля за температурным режимом в холодильниках. В результате с продажи было снято более 150 кг некачественной продукции.

В отношении юридического лица и должностных лиц магазина возбуждены административные дела, включая протокол о временном запрете работы.

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