В Новосибирской области закрыт «Светофор» из-за нарушений санитарных норм

Как сообщает ТАСС со ссылкой на Роспотребнадзор, в ходе проверки были обнаружены серьезные проблемы с условиями хранения молочной, рыбной и мясной продукции.
Специалисты отметили, что нарушения касаются не только хранения продуктов, но и состояния отделки помещений, а также контроля за температурным режимом в холодильниках. В результате с продажи было снято более 150 кг некачественной продукции.
В отношении юридического лица и должностных лиц магазина возбуждены административные дела, включая протокол о временном запрете работы.