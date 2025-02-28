В январе в Омской области смертность вдвое превысила рождаемость

В Омской области за январь 2025 года количество зарегистрированных смертей оказалось в два раза выше числа рождений. По данным Главного государственно-правового управления региона, местные органы ЗАГС оформили 2 385 актов о смерти. В аналогичный период прошлого года эта цифра составляла 2 319.