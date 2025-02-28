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В январе в Омской области смертность вдвое превысила рождаемость

В прошлом году было зарегистрировано 24,8 тысячи смертей.

Источник: Om1 Омск

В Омской области за январь 2025 года количество зарегистрированных смертей оказалось в два раза выше числа рождений. По данным Главного государственно-правового управления региона, местные органы ЗАГС оформили 2 385 актов о смерти. В аналогичный период прошлого года эта цифра составляла 2 319.

Число новорождённых за тот же период составило 1 191 ребёнка. В январе 2024 года в регионе родился 1 181 младенец.

В 2024 году в Омской области зарегистрировали 24,8 тысячи смертей, тогда как число рождений составило 14 тысяч. Эти показатели сохраняют тенденцию превышения смертности над рождаемостью.

демография