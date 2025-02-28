Как будут отдыхать казахстанцы на 8 марта

Отметим, как сообщается на официальном сайте ООН, международный женский день (8 марта) празднуют во всем мире. В этот день отмечаются достижения женщин вне зависимости от национальных границ или этнических, языковых, культурных, экономических и политических различий. Идея проведения Международного женского дня впервые возникла в начале ХХ века, когда промышленно развитый мир переживал период экспансии и потрясений, демографического бума и появления радикальных идеологий.