Как будут отдыхать казахстанцы на 8 марта

8 марта в этом году приходится на субботу. Это значит, что при пятидневной рабочей неделе казахстанцы смогут отдохнуть подряд три дня — 8, 9 и 10 числа. При шестидневной — только 8 −9 марта. 10 марта — рабочий день.
Отметим, как сообщается на официальном сайте ООН, международный женский день (8 марта) празднуют во всем мире. В этот день отмечаются достижения женщин вне зависимости от национальных границ или этнических, языковых, культурных, экономических и политических различий. Идея проведения Международного женского дня впервые возникла в начале ХХ века, когда промышленно развитый мир переживал период экспансии и потрясений, демографического бума и появления радикальных идеологий.
Тем не менее многими этот праздник воспринимается как день весны, женской красоты, нежности, душевной мудрости и внимания к женщине, вне зависимости от ее статуса и возраста, пишет сайт Calend.ru.