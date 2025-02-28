Новый способ защиты от кредитного мошенничества станет доступен для омичей

С 1 марта на платформе «Госуслуги» для омичей станет доступна новая функция, позволяющая пользователям самостоятельно наложить запрет на получение кредитов. Эта функция позволяет омичам ограничить заимствования как в банках, так и в микрофинансовых организациях.
Запись о таком самозапрете будет фиксироваться в кредитной истории, что поможет гражданам лучше контролировать свои финансовые решения. Услугу можно активировать бесплатно и делать это в любое время. Такой подход направлен на предотвращение мошенничества в интернете, когда злоумышленники обманывают людей и выманивают у них деньги, и на защиту граждан от импульсивных покупок, которые могут оказаться слишком дорогими.
Если необходимость в кредите изменится, удалить этот запрет также можно через «Госуслуги». Однако следует учитывать, что запись о снятии ограничения появится только на следующий день после подачи заявления. Это даст людям время обдумать своё решение и избежать необдуманных финансовых шагов.