Новый способ защиты от кредитного мошенничества станет доступен для омичей

Запись о таком самозапрете будет фиксироваться в кредитной истории, что поможет гражданам лучше контролировать свои финансовые решения. Услугу можно активировать бесплатно и делать это в любое время. Такой подход направлен на предотвращение мошенничества в интернете, когда злоумышленники обманывают людей и выманивают у них деньги, и на защиту граждан от импульсивных покупок, которые могут оказаться слишком дорогими.