Силовики отработали действия при террористическом акте на жд мосту под Усольем

По легенде, на опоре моста обнаружена самодельная взрывчатка. В это время неизвестные подожгли склад с горючим и применили FPV-дроны по объектам войсковой части. Начальник регионального УФСБ принимает решение об эвакуации и оцеплении района, где нашли взрывное устройство. Начат поиск «диверсантов». Силовики на практике отработали обезвреживание бомбы, а боевыми расчеты МЧС тренировались тушить пожар в случае взрыва.