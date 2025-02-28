Силовики отработали действия при террористическом акте на жд мосту под Усольем

В Иркутской области прошли учения силовых и специальных служб по отработке действий в условиях террористического акта на железнодорожном мосту через реку Белая, что в поселке Степной Усольского района.
По легенде, на опоре моста обнаружена самодельная взрывчатка. В это время неизвестные подожгли склад с горючим и применили FPV-дроны по объектам войсковой части. Начальник регионального УФСБ принимает решение об эвакуации и оцеплении района, где нашли взрывное устройство. Начат поиск «диверсантов». Силовики на практике отработали обезвреживание бомбы, а боевыми расчеты МЧС тренировались тушить пожар в случае взрыва.
С помощью радиолокационных средств установлено местонахождение операторов беспилотников. Подразделениями специального назначения ФСБ и Росгвардии террористы были блокированы и задержаны. Дроны нейтрализованы средствами радиоэлектронной борьбы и стрелковым оружием.
В учениях приняли участие сотрудники УФСБ, Минобороны РФ, ГУ МВД, Росгвардии,
СУ СК, ГУФСИН, ВС ЛУ МВД на транспорте, ГУ МЧС, Службы спецсвязи ФСО России, правительства Иркутской области, органов местного самоуправления.