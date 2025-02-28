В Новосибирске на продажу выставили большую коллекцию марок за 100 тысяч рублей

В Новосибирске продают большую коллекцию марок. Объявление об этом появилось на одном из популярных сайтов.
Как сообщает продавец, всего собрано около 300 единиц марок и блоков по теме «Космос» за период с 1957-го по 1980-й. Всё в отличном состоянии. Также отмечается, что в коллекции есть редкие экземпляры.
Приобрести коллекцию предлагается за 100 тысяч рублей.
Ранее BFM-Новосибирск писал о картине XVIII века, которую продают за 1,15 миллиона рублей. Автор объявления утверждает, что картину проверили на подлинность в центре Репина.