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В Новосибирске на продажу выставили большую коллекцию марок за 100 тысяч рублей

Все марки относятся к теме «Космос».

Источник: Авито

В Новосибирске продают большую коллекцию марок. Объявление об этом появилось на одном из популярных сайтов.

Как сообщает продавец, всего собрано около 300 единиц марок и блоков по теме «Космос» за период с 1957-го по 1980-й. Всё в отличном состоянии. Также отмечается, что в коллекции есть редкие экземпляры.

Приобрести коллекцию предлагается за 100 тысяч рублей.

Ранее BFM-Новосибирск писал о картине XVIII века, которую продают за 1,15 миллиона рублей. Автор объявления утверждает, что картину проверили на подлинность в центре Репина.

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