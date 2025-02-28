Железнодорожный вокзал в Хабаровске сделали теплее после жалоб матери

В Хабаровске подняли температуру в здании железнодорожного вокзала после прокурорской проверки. Об этом сообщили в пресс-службе Дальневосточной транспортной прокуратуры.
Проверка началась после жалобы матери ребенка-инвалида на холод в зоне отдыха для маломобильных граждан на первом этаже вокзала. В ходе неё выяснилось, что температура воздуха в помещении не соответствовала нормам.
Прокурор вынес представление начальнику Дальневосточной дирекции вокзалов. После этого рабочие отремонтировали тепловую завесу и настроили дверные датчики. Теперь температура в помещении отвечает санитарным требованиям.
«По постановлению прокуратуры начальник вокзала привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 6.3 КоАП РФ “Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения”», — сообщила старший помощник по взаимодействию со СМИ Дальневосточной транспортной прокуратуры Елена Красноярова.