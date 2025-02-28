В Яшнабадском районе начали устанавливать ограждения на участке дороги возле рынка «Кадышево»

В Яшнабадском районе, напротив рынка Авиасозлар, началась установка разделительного металлического ограждения.
Этот участок давно известен постоянными аварийными ситуациями, поскольку пешеходы массово переходят дорогу в неположенном месте — кто-то спешит на базар, кто-то уходит с покупками, а переходить в обход никто не хочет. В результате — хаос на дороге и частые ДТП.
Ограждения — это решение?
С одной стороны, такие меры могут дисциплинировать пешеходов и снизить количество нарушений. С другой — если рядом нет удобных пешеходных переходов, люди все равно будут находить лазейки. Надо не просто ставить заборы, а продумать инфраструктуру.
Установка металлического разделительного ограждения, безусловно, снижает вероятность того, что люди будут хаотично перебегать дорогу. Однако, это не универсальное решение, и вот почему.
Пешеходы не просто нарушают правила «из вредности» — они ищут самый удобный путь. Если переход далеко, если нет удобного подземного или наземного перехода, люди будут перелезать через ограждения или искать лазейки, чтобы срезать путь.
Прежде чем ставить заборы, нужно задать вопрос: почему здесь вообще массово нарушают правила? Достаточно ли поблизости удобных пешеходных переходов? Оснащены ли они светофорами и нормальной разметкой? Есть ли альтернативные пути, или людям просто не оставляют выбора?
Если инфраструктура неудобная, никакие заборы не заставят людей ходить в обход.
А что делать с парковочным беспределом?
Ограждение не решает проблему хаотичной парковки, которую здесь создают водители. Автомобили здесь буквально оккупировали прилегающие территории, создавая дополнительный хаос.
Также было бы неплохо привести в порядок пешеходные переходы и оборудовать их так, чтобы людям было удобно ими пользоваться, добавить знаки и разметку, чтобы ситуация на этом участке дороги была предельно понятной и безопасной.
Ведь вопрос не в том, чтобы просто отгородить людей от дороги, а в том, чтобы создать удобные и безопасные условия для всех — и для пешеходов, и для водителей.