Приставы вернули омичу почти миллион рублей недополученной зарплаты

В Омске судом принято решение о возмещении заработной платы работнику ООО «ПКС “Титан” за сверхурочные и неиспользованный отпуск. Как рассказали в пресс-службе ФССП по Омской области, приставы добились выплаты задолженности по зарплате в размере 956 тысяч рублей.
Мужчина рассказал, что работодатель необоснованно сократил ему заработную плату, не платил сверхурочные. Также при увольнении ему не была произведена выплата компенсации за неиспользованный отпуск. Суд встал на сторону истца, обязав компанию выплатить и зарплату, и сумму морального ущерба.
Судебные приставы Кировского округа г. Омска оперативно возбудили исполнительное производство и, применив меры принудительного взыскания, добились полной выплаты заработанного.
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