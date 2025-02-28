Приставы вернули омичу почти миллион рублей недополученной зарплаты

Мужчина рассказал, что работодатель необоснованно сократил ему заработную плату, не платил сверхурочные. Также при увольнении ему не была произведена выплата компенсации за неиспользованный отпуск. Суд встал на сторону истца, обязав компанию выплатить и зарплату, и сумму морального ущерба.