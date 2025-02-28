В Екатеринбурге на большом экране показали взлёт ракеты с Байконура

Минувшей ночью в Екатеринбурге на большом цифровом экране запустили прямой эфир со стартового комплекса космодрома Байконур. Госкорпорация «Роскосмос» продемонстрировала запуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с грузовым кораблём «Прогресс МС-30».
За взлётом ракеты в прямом эфире можно было проследить на уличном цифровом экране на перекрёстке улиц Готвальда и Машинистов. Запуск произошёл в 2:24 по местному времени, а для тех, кто не захотел насладиться мощью отечественной космонавтики во время ночной прогулки, трансляция была организована на сайте и в соцсетях «Роскосмоса».
«Прогресс» должен доставить на Международную космическую станцию 2,5 тонны грузов. В них вошли топливо, вода, одежда и питание для экипажа, а также огромное количество аппаратуры для станции и проводимых на ней экспериментов. Кроме того, астронавты получат новый скафандр для выхода в открытый космос по российской программе. Стыковка с МКС запланирована на 2 марта. Посылку с Земли встретят нашикосмонавты Алексей Овчинин, Иван Вагнер и Александр Горбунов, а также их западные коллеги — Дональд Петтит, Ник Хейг, Барри Уилмор и СунитаУилльямс.
«Роскосмос» сообщает, что ракету-носитель «Союз-2.1-а» перед запуском украсили памятными изображениями в честь 60-летия первого выхода человека в открытый космос, а также 100-летию космонавта Павла Беляева и Международного детского центра «Артек». Старт космического корабля лично проконтролировал генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Баканов.