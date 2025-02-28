В Екатеринбурге на большом экране показали взлёт ракеты с Байконура

«Прогресс» должен доставить на Международную космическую станцию 2,5 тонны грузов. В них вошли топливо, вода, одежда и питание для экипажа, а также огромное количество аппаратуры для станции и проводимых на ней экспериментов. Кроме того, астронавты получат новый скафандр для выхода в открытый космос по российской программе. Стыковка с МКС запланирована на 2 марта. Посылку с Земли встретят нашикосмонавты Алексей Овчинин, Иван Вагнер и Александр Горбунов, а также их западные коллеги — Дональд Петтит, Ник Хейг, Барри Уилмор и СунитаУилльямс.