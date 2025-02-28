«В каждом втором — товары с истекшим сроком годности». МАРТ Беларуси нашел нарушения во всех проверенных магазинах «Хит!»

Кроме того, были установлены несоблюдения перечня товаров, которые обязательны к наличию в торговом объекте (речь идет про более 70% магазинов), продажа товаров без достоверной и необходимой информации. Обнаружили отсутствие или ненадлежащее оформление ценников, продажу свежих овощей с признаками испорченности. Также обнаружили эксплуатацию весов, которые не прошли своевременную государственную поверку.