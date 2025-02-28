«В каждом втором — товары с истекшим сроком годности». МАРТ Беларуси нашел нарушения во всех проверенных магазинах «Хит!»

МАРТ Беларуси нашел просроченные товары в каждом втором магазине «Хит!». Подробности озвучили в пресс-службе Министерства антимонопольного регулирования и торговли.
В ведомстве сообщили о проведенной проверки как в Минске, так и во всех областях страны, сети магазинов «Хит», которые принадлежат компании «Евроторг». По данным Торгового реестра, на территории Беларуси было открыто более 1100 указанных магазинов.
«Нарушения правил торговли установлены во всех объектах, подвергнутых мониторингу, в каждом втором — предлагались к реализации товары с истекшими сроками годности», — заявили в МАРТ.
Сообщается, что только в торговом объекте в Гомеле с продажи были сняты 38 хлебобулочных изделий производства компании «ЭЛИТПАРТНЕР», около четырех килограммов кондитерских изделий импортного производства и другое.
Кроме того, были установлены несоблюдения перечня товаров, которые обязательны к наличию в торговом объекте (речь идет про более 70% магазинов), продажа товаров без достоверной и необходимой информации. Обнаружили отсутствие или ненадлежащее оформление ценников, продажу свежих овощей с признаками испорченности. Также обнаружили эксплуатацию весов, которые не прошли своевременную государственную поверку.
МАРТ направил рекомендации, связанные с устранением нарушений, и выдал предписания о запрете продажи товаров с истекшим сроком годности.
Ранее МАРТ нашел нарушения в 96% проверенных объектов торговой сети «Копеечка».
Кроме того, МАРТ проверяет сеть «Светофор» после жалоб работников на условия труда.
Тем временем склад магазина «Евроопт» загорелся под Минском.