В январе 2025 года в Омской области смертность превысила рождаемость

В прошлом году за этот период умерло на 70 человек меньше (2319). Как пишет «Новый Омск», число новорожденных за январь 2025 года составило 1191, лишь незначительно превысив показатель прошлого года (1181 ребенок). Таким образом, смертность в регионе в январе 2025 года вдвое превысила рождаемость.