В январе 2025 года в Омской области смертность превысила рождаемость

В Омской области в январе замечена тенденция увеличения числа умерших над количеством новорожденных. Так, по данным Главного государственно-правового управления региона, местные органы ЗАГС оформили 2 385 актов о смерти.
В прошлом году за этот период умерло на 70 человек меньше (2319). Как пишет «Новый Омск», число новорожденных за январь 2025 года составило 1191, лишь незначительно превысив показатель прошлого года (1181 ребенок). Таким образом, смертность в регионе в январе 2025 года вдвое превысила рождаемость.
Данные продолжают тенденцию последних лет. В 2024 году в Омской области было зарегистрировано 24 800 смертей против 14 000 рождений.
Ранее мы рассказывали, какими редкими именами в Омской области называют новорожденных.